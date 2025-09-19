Haberler

Hatay'da Deprem Yeniden İnşa Süreci Devam Ediyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, deprem sonrası inşaat çalışmalarını değerlendirerek 190 bin bağımsız bölümün tamamlandığını ve 86 bin 754 hak sahibinin belirlendiğini açıkladı. Vali, şehrin modern bir kent olarak yeniden inşa edileceğini vurguladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asırların yıkımından asırların inşasına uzanan yeniden ihya, inşa ve imar sürecinde şehrin her yönüyle yeniden ayağa kalkma çalışmalarında gelinen mevcut durum ve işleyen sürecin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Masatlı, kent hakkında bilgiler verdi.

Kentte tamamlanan ve inşası devam eden bağımsız bölüm sayısının 190 bin olduğunu ifade eden Vali Masatlı, "Hatay, sadece yeniden inşa edilmiyor; aynı zamanda geleceğin modern, güvenli ve yaşanabilir şehirlerinden biri olarak tabiri caiz ise bir Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğuyor. Kadim tarihini, çok kültürlü yapısını ve medeniyetler beşiği kimliğini koruyarak daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümektedir" dedi.

Konteynerlerin hak sahipleri evlerine yerleştikçe boşaltılmaya devam edeceğini dile getiren Vali Masatlı, "Şehrimiz bir konteyner kenti olamaz. Hak sahibi olup kurası çekilip evi çıkanları konteyner kentlerden çıkarıyoruz. Bazı vatandaşlarımız elektrik, su, internet ve temizliğin ücretsiz olması nedeniyle konteynerlerinden ayrılmak istemiyor. Biz burayı tarihi dokusuna uygun bir modern şehir yapacağız. Şehrimizin depremlerde az hasar alan yerlerinden başlayarak konteyner kentlerimizi azaltacağız. Açta ve açıkta kalacak hiçbir vatandaşımızı konteyner kentten çıkartmayız tabii ki bunun bir miadı var" dedi. - HATAY

Genç kadının midesinden iki adet kalem çıkarıldı

Genç kadının midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü
