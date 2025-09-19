Hatay'da Deprem Yeniden İnşa Süreci Devam Ediyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin yaralarının sarıldığı kentte tamamlanan ve inşası devam eden bağımsız bölüm sayısının 190 bin olduğunu belirterek 86 bin 754 bağımsız bölümün hak sahibinin belirlendiğini söylendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asırların yıkımından asırların inşasına uzanan yeniden ihya, inşa ve imar sürecinde şehrin her yönüyle yeniden ayağa kalkma çalışmalarında gelinen mevcut durum ve işleyen sürecin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Masatlı, kent hakkında bilgiler verdi.

Kentte tamamlanan ve inşası devam eden bağımsız bölüm sayısının 190 bin olduğunu ifade eden Vali Masatlı, "Hatay, sadece yeniden inşa edilmiyor; aynı zamanda geleceğin modern, güvenli ve yaşanabilir şehirlerinden biri olarak tabiri caiz ise bir Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğuyor. Kadim tarihini, çok kültürlü yapısını ve medeniyetler beşiği kimliğini koruyarak daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümektedir" dedi.

Konteynerlerin hak sahipleri evlerine yerleştikçe boşaltılmaya devam edeceğini dile getiren Vali Masatlı, "Şehrimiz bir konteyner kenti olamaz. Hak sahibi olup kurası çekilip evi çıkanları konteyner kentlerden çıkarıyoruz. Bazı vatandaşlarımız elektrik, su, internet ve temizliğin ücretsiz olması nedeniyle konteynerlerinden ayrılmak istemiyor. Biz burayı tarihi dokusuna uygun bir modern şehir yapacağız. Şehrimizin depremlerde az hasar alan yerlerinden başlayarak konteyner kentlerimizi azaltacağız. Açta ve açıkta kalacak hiçbir vatandaşımızı konteyner kentten çıkartmayız tabii ki bunun bir miadı var" dedi. - HATAY