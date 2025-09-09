Haberler

Hatay'da Çöplükte Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti
Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde inşaat atığı ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde inşaat atığı ve çöplerin bulunduğu alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
