Haberler

Hatay'da Boş Arazide Yangın Çıktı

Hatay'da Boş Arazide Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samandağ ilçesinde bulunan boş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı boş arazide çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Boş araziden çıkan yangının ardından ekipler, soğutma çalışması yaptı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Almanya'da fark yedi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.