Hatay'da Boş Arazide Yangın Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı boş arazide çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Boş araziden çıkan yangının ardından ekipler, soğutma çalışması yaptı. - HATAY