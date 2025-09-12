Haberler

Hatay'da Bahçedeki Yangın Evleri Tehdit Etmeden Söndürüldü

Hatay'da Bahçedeki Yangın Evleri Tehdit Etmeden Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve civardaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle civardaki meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu temizledim

Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.