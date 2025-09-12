Hatay'da Bahçedeki Yangın Evleri Tehdit Etmeden Söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve civardaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle civardaki meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa