Hatay'da Asi Nehri çevresinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da Asi Nehri çevresinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Defne İlçesi Armutlu Mahallesi'nde Asi Nehri kıyısında meydana geldi. Otluk alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında herhangi maddi kayıp yaşanmazken otluk alan zarar gördü. - HATAY