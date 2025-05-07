Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Hatay'da Aranan 2 Kişi Yakalandı

Hatay'da Aranan 2 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan iki şahıs, uygulanan operasyonla yakalandı. M.E.G. ve H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Dörtyol'da sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.E.G., İskenderun'da kasten yaralama, silahla ateş etme suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Papalık seçimi başladı! Sonuçlar dumanla ilan edilecek
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.