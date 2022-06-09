Hatay'da antrepoda yangın çıktı! Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor - Haberler

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Hatay'da antrepoda yangın çıktı! Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'ın Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yangını söndürmek hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Hatay'da bir antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler şu şekilde:

Hatay'da antrepo yangını

Hatay'da antrepo yangını! Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor

Hatay'da antrepo yangını! Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - 3. Sayfa

Arsuz Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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