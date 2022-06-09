Hatay'da antrepoda yangın çıktı! Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor - Haberler

Hatay'da antrepoda yangın çıktı! Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor Hatay'ın Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yangını söndürmek hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Hatay'da bir antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Olay yerinden ilk görüntüler şu şekilde: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - 3. Sayfa Arsuz Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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