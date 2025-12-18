Maç sonu yaşanan kavgada 3 futbolcu yaralandı

Hatay'da amatör Lig maçının ardından arasında yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgada 3 futbolcusu yaralanan Ekincispor, ev sahibi Kırıkhanspor hakkında suç duyurusunda bulundu.

U18 Amatör Lig'inde geçtiğimiz hafta sonu Kırıkhanspor ile deplasman takımı Ekincispor karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Mücadele dolu geçen maçta taraflar birer puan alırken, maç sonunda yaşanan kavga futbolun önüne geçti. Maç sonrası soyunma odasından takım otobüsüne giden Ekincispor, Kırıkhanspor takımı ve yönetimi tarafından saldırıya uğradı. Ekincispor takımından 3 oyuncunun yaralandığı ve linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga anında Ekincispor takımının stoper oyuncusunun elmacık kemiği kırıldı. Hastanede çekilen tomografi sonucunda elmacık kemiği kırılan oyuncu, darp raporu alarak Kırıkhanspor yönetimi ve oyuncuları hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekincispor teknik direktörü İsa Ateş, yaşananların üzücü olduğunu ifade ederek kavgaya karışan kişiler için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"Çocukların sorumluluğunu almış bir eğitimci olarak böyle olaylarla karşılaştığım için utanç duydum ve bunu yapan kişiler için suç duyurusunda bulunduk"

Yaşanan kavgayı ve süreci anlatan Ekincispor teknik direktörü İsa Ateş, "İlk maç bizim için önemliydi ama yenilmiştik. Tek mağlubiyetimiz o maçtı ve orada ufak bir kavga oldu. Benim oyuncuya yumruk atıldı sonra diğer oyuncuma geldi. Kırıkhanspor takımında bir oyuncuya yumruk atıldı. Takıma karşı saldırı oldu ama sonra tatlıya bağlandı. İkinci maça gittiğimizde hiçbir şey fark etmedik ama maç içinde çok kötü muamele oldu. Taraftarlardan bizlere taşlı saldırı oldu. Maçta 1-0 öndeyken bir anda 2 gol yedik ve sonra 2-2 yaparak berabere bitti. İlk maçtaki kavgayı karşı takım başlatmıştı ve ben oradaydım. Maç sonrası soyunmasına oyuncularımla birlikte geçtik. Soyunma odasından takım otobüse bindik. İlk maçta yumruk yiyen Kırıkhanspor oyuncusu ve 6 kişiyle birlikte oyuncularıma birdenbire oyuncularıma saldırdılar. Oyuncum yere düştü ve sonra tekmeler attılar. O karmaşadan oyuncumu aldım. Yanımdaki oyuncuma aniden güçlü bir yumruk attılar. Oyuncumu alıp hastaneye götürmeye çalıştım. Maç sonrası kavgada 3 oyuncuma saldırdılar ve 2 oyuncum ciddi yaralandı. Bir oyuncum ciddi zarar görmüştü ve arabada giderken fenalaşınca indirip ambulansı aradık. Taraftarlar bize saldırmak için koşarak geliyorlardı. Sporcumun sağlığı tehlikede ve kriz geçiriyordu. Yüzü ve burnu kan içinde gözlerini açamıyordu. Polis gelip bizi kurtardı yoksa saldırı olacaktı. O anlar çok dehşet vericiydi. Oyuncumu hastaneye götürüp tomografi çektiler. Tomografi sonucunda elmacık kemiğinde kırık vardı ve darp raporu aldık. Ben o çocukların sorumluluğunu almış bir eğitimci olarak böyle olaylarla karşılaştığım için utanç duydum. Bu olaylardan dolayı üzgünüm. Bunu yapan kişiler için suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı. - HATAY