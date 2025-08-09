Hatay'da 7 Bin Kişiye Güvenlik Bilgilendirmesi Yapıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından Arsuz Milyon Fest konser etkinliğinde 7 bin kişiye bilgilendirme yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz Gözcüler sahilinde düzenlenen Arsuz Milyon Fest konser etkinliğinde yaklaşık 7 bin kişiye çeşitli konularda bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen etkinlikte, 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Uyuma Projesi', 'Narko Nokta', 'Narko Gençlik', 'Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar', 'Dolandırıcılık', 'Güvenlik Rehberi', 'KADES' 'Narko Yetişkin' ve 'Siber Suçlar' konularında stantlar kurularak broşür dağıtıldı. Ekipler sahneye çıkarak vatandaşlara yönelik bilgilendirme sunumu da gerçekleştirdi. - HATAY