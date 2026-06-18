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Kedinin tek başına 6 köpekle mücadele ettiği anlar kameraya yansıdı

Kedinin tek başına 6 köpekle mücadele ettiği anlar kameraya yansıdı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 sokak köpeğinin bir kediye saldırması güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, köpeklerin toplanmasını talep ediyor.

Hatay'da sokak ortasında 6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedinin verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede sokak köpeklerinin sayısının çok olduğuna tepki gösteren vatandaşlar, köpeklerin toplanmasını istediler.

Olay, İskenderun ilçesi Ayakkabıcılar Çarşısı'nda gece saatlerinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çarşı içerisinde 6 sokak köpeğinin kediye saldırdığı görüldü. Görüntülerde; köpeklerin defalarca kediye saldırdığı ve kedinin tek başına mücadele ettiği kaydedildi. Kedinin saldırı sonrası yaralandığı görülürken bölgede yaşayan vatandaşlar köpekler için çözüm beklediklerini söylediler.

Motosikletle yolculuk yaptığı esnada köpeklerin kendisine de saldırdıklarını söyleyen Burak Parlak, "Daha önce birkaç defa daha kameraya yansımayan görüntülere şahit oldum. Motosiklet üzerindeyken köpekler saldırabiliyor. Çarşı içerisinde bu tür köpeklerin olmaması lazım. Yavru kedi değil de bir çocuk olabilirdi. 3-5 yaşındaki çocuğa da köpek saldırabilirdi. Bana göre toplanmaları gerekiyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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