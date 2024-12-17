Hatay'da 5 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı binanın iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameraya anbean yansıdı. Binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY