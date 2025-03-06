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Hatay'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Hatay'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem
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Akdeniz açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, Hatay il genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Akdeniz açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Hatay'da il genelinde hissedildi.

AFAD verilerine göre, saat 22.29'da Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay il genelinde hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti. Alınan ilk belirlemelere göre kent genelinde olumsuz durum olmadığı öğrenildi.

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Samandağ / Akdeniz-Antakya Körfezi (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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