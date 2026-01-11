Haberler

Annesinin telefon çaldırdığı çocuk devlet korumasına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, annesi tarafından telefon çaldırılan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı. Annenin çeşitli suçlardan hapis cezası bulunduğu ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Hatay'da annesi tarafından telefon çaldırılan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı. Çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan anne mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşayan Fulya Kaya'nın çocuğuna ait cep telefonu çalınmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde sokak üzerinden geçen annenin, yanındaki evladına telefonu çaldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekiplerinin çalışmalarında, annenin yabancı uyruklu H.A. olduğu, çocuğun ise V.I. olduğu tespit edildi. Annenin kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olduğu ve tutuklandığı öğrenilirken, çocuğunun devlet korumasına alındığı öğrenildi. - HATAY

