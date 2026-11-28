Hatay Antakya'da otomobil yangını itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde çıkan otomobil yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında araç zarar görürken, bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan otomobil yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Odabaşı Mahallesi'nde meydana gelen araç yangını üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında araç zarar görürken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı