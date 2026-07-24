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Hatalı sollamalara 45 bin lira ceza

Hatalı sollamalara 45 bin lira ceza
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Karabük-Yenice kara yolunda hatalı sollama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki aracın sürücüsüne, jandarma ekiplerince toplam yaklaşık 45 bin lira idari para cezası uygulandı.

Karabük-Yenice kara yolunda hatalı sollama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki aracın sürücüsüne, jandarma ekiplerince toplam yaklaşık 45 bin lira idari para cezası uygulandı.

Karabük-Yenice kara yolunda seyir halinde bulunan 42 GP 466 plakalı tır, yaptığı hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Aynı güzergahta Karabük istikametine seyreden 67 ZG 905 plakalı otomobilin sürücüsünün ise tünel içerisinde ve tünel çıkışında, önündeki araç yoğunluğuna rağmen yaptığı hatalı sollamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücülerin hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı görüldü.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç plakalarını tespit etti.

Yapılan inceleme sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam yaklaşık 45 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan Karabük-Yenice kara yolu Melise köyü mevkiinde saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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