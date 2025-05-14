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Hastaneye kaldırılan arabesk ismin unutulmaz isminden yeni haber

Hastaneye kaldırılan arabesk ismin unutulmaz isminden yeni haber
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Arabesk müziğin unutulmaz ismi Gökhan Güney, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı. Hasta yatağından açıklama yapan sanatçı, "Emin ellerdeyim, sevgiyle ilgileniliyorum" diyerek güçlü bir duruş sergiledi.

80'li yılların unutulmaz seslerinden, "Candan Sevmeli", "Yaraladın Beni" ve "Melek Yüzlüm" gibi efsaneleşmiş parçalarıyla bir döneme damga vuran usta sanatçı Gökhan Güney, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Bel ve bacak bölgesindeki şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran Güney'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavisine devam edilen sanatçı, sosyal medya üzerinden hasta yatağından bir açıklama yaparak sevenlerini bilgilendirdi.

Hastaneye kaldırılan arabesk ismin unutulmaz isminden yeni haber

Açıklamasında, "Beni merak eden tüm sevenlerim... Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgiyle ilgilenen bir hastanedeyim," ifadelerini kullanan Güney, sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

Usta sanatçı, mesajının sonunda kendisini arayıp soran, ilgisini eksik etmeyen hayranlarına ve dostlarına da teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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