Hastaneden Bebek Kaçırma Girişimi: Güvenlik Görevlileri Başarıyla Engelledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sardıktan sonra poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı. Kadının ifadesinde, "Düşük yaptım, eşime söylemedim ve bende arkadaşımın bebeğini almak istedim" dediği öğrenildi.

Olay, gece saat, 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı. Bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. uzaklaşmaya başladı. Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark etmesinin ardından durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Harekete geçen özel güvenlik görevliler,, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.

"Düşük yaptım, eşime söylemedim ve bende arkadaşımın bebeğini almak istedim"

Gözaltına alınan Tuğçe D.A., verdiği ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yaşanılan olayın ardından bebeği ailesine teslim eden güvenlik görevlilerine, Başhekim Prof. Dr. Hakan Alkan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Hastanenin huzur ve güven ortamının sağlanmasında büyük bir rol üstlendiklerini ifade eden Prof. Dr. Hakan Alkan, "Görevlerini dikkat ve özveriyle yerine getiren güvenlik görevlilerimiz, hastanelerimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında büyük bir rol üstlenmektedir. Sağlık hizmetinin kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi için personellerimizin gösterdikleri gayret ve sorumluluk bilinci bizler için çok kıymetlidir. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - DENİZLİ