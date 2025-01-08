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Hastanede koridorundaki cinayette kahreden detay

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Afyonkarahisar'da bir hastanede daha önce yanında çalıştığı kadını koridorda silahla öldüren adam intihar etti. Öldürülen kadının nişanlı olduğu ve bir ay sonra evleneceği öğrenildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde vahşet yaşandı. Hastanenin kantininde çalışmaya başladığı öğrenilen Derya Kozan (37) ile bir süre yanında çalıştığı M.A. koridorda karşılaştı.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.A. üzerinde bulundurduğu tabancayla Kozan'da kurşun yağdırdı. M.A. daha sonra aynı tabancayla kendini vurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Derya Kozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı halde yoğun bakıma alınan M.A. ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHREDEN DETAY

Derya Kozan'ın daha önce kentte esnaflık yapan M.A'nın yanında çalıştığı bildirildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Kozan'ın nişanlı olduğu ve şubatta evleneceği öğrenildi. Ailesine teslim edilen kadının cenazesi Antalya'da toprağa verilecek.

Kaynak: AA, DHA

Hastanede koridorundaki cinayette kahreden detay
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Bu ülkede kadın olmak, serengeti düzlüklerinde ceylan olmaktan çok daha zor.

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