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Hastanede doktor ve iki yardımcısının tecavüzüne uğrayan hemşire, doktorun cinsel organını keserek kurtuldu

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Polis, Bihar'daki özel bir hastanede bir hemşireye yönelik toplu cinsel saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Hemşirenin, saldırganlardan birinin özel bölgelerini jiletle keserek olay yerinden kaçtığı belirtildi. Bu olay, Kolkata'daki RG Kar Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nde bir stajyer doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesinden ve bunun sonucunda ülke çapında protestolar ile Batı Bengal'deki asistan doktorların süresiz greve gitmesinden bir ay sonra gerçekleşti.

Bihar Polisi, saldırganlardan birinin doktor olduğunu ve aynı zamanda Samastipur bölgesindeki Musrighararari polis karakolu sınırları içinde bulunan Gangapur'daki RBS Sağlık Merkezi'nin yöneticisi olarak görev yaptığını iddia etti. Hemşirenin hastanedeki işini bitirirken, Dr. Sanjay Kumar ve iki yardımcısının alkol etkisi altında ona tecavüz etmeye çalıştığı bildirildi.

Hemşire, doktorun cinsel organlarını jiletle keserek saldırganların elinden kurtuldu.

Emniyet Müdür Yardımcısı Sanjay Kumar Pandey, hastaneye bir ekip gönderildiğini ve hemşireyi güvenli bir şekilde korumaya aldıktan sonra üç kişinin tutuklandığını söyledi. Dr. Kumar'ın yanı sıra, diğer iki sanık Awadhesh Kumar ve Sunil Kumar Gupta olarak teşhis edildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Kumar, saldırganların hemşireye cinsel saldırıda bulunmaya çalışmadan önce güvenlik kameralarının bağlantısını kestiklerini ve hastaneyi içeriden kilitlediklerini belirtti. "Mağdurun gösterdiği sağduyu ve cesaret takdire şayandır," dedi.

Olay yerindeki ilk soruşturma sırasında polis, hemşirenin kullandığı jileti, kanlı kıyafetleri, bir içki şişesini ve üç cep telefonunu ele geçirdi. Polis, üç adamın olaydan önce içki içtiğini iddia etti ve Bihar'ın kuru eyalet ilan edilmesi nedeniyle alkol yasağı kanunları kapsamında da suçlanacaklarını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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