Hastanede doktor ve iki yardımcısının tecavüzüne uğrayan hemşire, doktorun cinsel organını keserek kurtuldu

Bihar Polisi, saldırganlardan birinin doktor olduğunu ve aynı zamanda Samastipur bölgesindeki Musrighararari polis karakolu sınırları içinde bulunan Gangapur'daki RBS Sağlık Merkezi'nin yöneticisi olarak görev yaptığını iddia etti. Hemşirenin hastanedeki işini bitirirken, Dr. Sanjay Kumar ve iki yardımcısının alkol etkisi altında ona tecavüz etmeye çalıştığı bildirildi.

Hemşire, doktorun cinsel organlarını jiletle keserek saldırganların elinden kurtuldu.

Emniyet Müdür Yardımcısı Sanjay Kumar Pandey, hastaneye bir ekip gönderildiğini ve hemşireyi güvenli bir şekilde korumaya aldıktan sonra üç kişinin tutuklandığını söyledi. Dr. Kumar'ın yanı sıra, diğer iki sanık Awadhesh Kumar ve Sunil Kumar Gupta olarak teşhis edildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Kumar, saldırganların hemşireye cinsel saldırıda bulunmaya çalışmadan önce güvenlik kameralarının bağlantısını kestiklerini ve hastaneyi içeriden kilitlediklerini belirtti. "Mağdurun gösterdiği sağduyu ve cesaret takdire şayandır," dedi.

Olay yerindeki ilk soruşturma sırasında polis, hemşirenin kullandığı jileti, kanlı kıyafetleri, bir içki şişesini ve üç cep telefonunu ele geçirdi. Polis, üç adamın olaydan önce içki içtiğini iddia etti ve Bihar'ın kuru eyalet ilan edilmesi nedeniyle alkol yasağı kanunları kapsamında da suçlanacaklarını belirtti.