Hastalar Üzerinden Haksız Kazanç Sağlandığı İddiasıyla Duruşma Devam Ediyor

Hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 1'i profesör, 11 sanığın duruşması, 2'nci gününde devam ediyor.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin 1'i profesör 11 sanığın ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşma 2'nci gününde devam ediyor. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, 9'u tutuklu 2'si tutuksuz sanıklar ile avukatları ve bir müşteki avukatı hazır bulundu. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Öte yandan, cuma günü görülen duruşmada, sanıkların tamamının savunmaları tamamlanmıştı. Bugün görülen duruşmada, müştekilerin beyanda bulunması bekleniyor.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü 'ihbar edenler', 33 kişi ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede örgüt şemasına da yer verildi

İddianamede, şüphelilerin 'örgüt şemasına da' yer verildi. Şemada, Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.S. ise örgüt yöneticisi olarak yer aldı. Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi M.F., doktor E.Ö., Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde servis sorumlusu hemşire A.A., Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde temizlik görevlisi Ö.A., tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B., briç oyuncusu-eğitmen O.Ö., A.Ç.B. ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde veri giriş personeli Y.Ö. örgüt üyesi olarak iddianamede yer aldı.

Hastalardan alınan paradan Doç. Dr.'un eşine komisyon yatırıldığı ortaya çıktı

Eklenen tape kayıtlarının tespit tutanağının da aktarıldığı iddianamede, V.E.'nin N.P. ile yapmış olduğu görüşmedeki biyopsi işlemi için şüpheliler arasında yer alan A.Ç.B.'nin hesabına hasta tarafından 20 bin lira yatırıldığı, gelen paradan komisyon olarak şüpheli V.E.'nin eşinin hesabına para aktarıldığı belirlendi. Hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin 107 sayfası, şüpheliler arasında geçen para alışverişi ve şüphelilerin hasta ile hasta yakınları arasında geçen görüşmelerinden oluşuyor.

9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.Ş. hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan 4'er yıldan 8'er yıla ve 'irtikap' suçundan ise 5'er yıldan 10'ar yıl olmak üzere toplam 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Öte yandan diğer 8 şüpheli hakkında ise 'irtikap' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. - İSTANBUL