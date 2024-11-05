Hasta yakınları dehşet saçtı! Onlarca kişi bir doktora saldırdı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir inşaat alanında çalıştığı sırada düşerek yaralanan bir işçi, diğer işçiler tarafından Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında doktorlar, ayrıntılı görüntüleme için tomografi isteğinde bulundu. Ancak tomografi cihazının bozuk olması nedeniyle ultrasona yönlendirildiğini öğrenen yaralı işçinin yakınları, hastalarına bir an önce bakılması için küfürler yağdırmaya başladı.

ÖNCE DOKTORLARA ARDINDAN DA GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRDILAR

Sağlık görevlilerinin 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine hastane polisinin intikal ettiğini gören işçi yakınları, polislerin uyarılarına aldırış etmeyerek önce doktorlara ardından da güvenlik güçlerine saldırdı. Hastanede çalışan bazı güvenlik görevlileri, vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Saldırganlar ise polis tarafından gözaltına alındı.