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Hasta Helikopter Ambulansla Van'a Sevk Edildi

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Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesinde tedavi gören 27 yaşındaki hasta, preeklamsi şüphesi nedeniyle helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesinde tedavi gören 27 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Derecik Devlet Hastanesinde tedavi gören 27 yaşındaki bir hasta, preeklamsi şüphesi nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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