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Batman'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Batman'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
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Batman’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde seyir halindeki bir kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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