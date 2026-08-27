Batman'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Batman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde seyir halindeki bir kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı