Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Türkiye, elektrik sektörü için Şam'da
Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı
Esad'a kabus gibi haber! Vatandaşı olduğu ülke, kapıları kapattı

Hasan Dağı'nda Dağcı Kurtarıldı: Kan Şekeri Düşmesi Nedeniyle Fenalaştı

Hasan Dağı'nda Dağcı Kurtarıldı: Kan Şekeri Düşmesi Nedeniyle Fenalaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'den Hasan Dağı'na tırmanış sırasında 3 bin metre yükseklikte kan şekeri düşen dağcı, ekiplerin 3,5 saatlik yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahaleye ulaşan sağlık ekipleri, dağcının durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hasan Dağı'na tırmanış sırasında 3 bin metre yükseklikte kan şekeri düşerek yere yığılan dağcı, ekiplerin 3,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Hasan Dağı'na tırmanış için Aksaray'a gelen 86 kişilik dağcı ekibi, sabahın erken saatlerinde Hasan Dağı'nın üç ayrı bölgesinden tırmanışa geçti. 19 kişilik grupta yer alan Mehmet Dim (48), 3 bin metre yüksekliğe ulaştığında aniden yere düşüp baygınlık geçirdi. Neye uğradıklarını şaşıran arkadaşları, Mehmet Dim'in kalp krizi geçirdiği şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzenine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri alarma geçti. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Mehmet Dim'in bulunduğu noktaya 2 saat süren tırmanış sonucu ulaştı. Hemen ilk müdahalesi yapılan dağcı, kurtarma ekipleri tarafından kısa sürede aşağıya indirildi. Burada hazır bekleyen ambulansa alınan dağcı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalede dağcının kalp krizi geçirmediği, yüksek irtifa nedeniyle kan şekerinin düştüğü ve soğuk havanın etkisiyle de fenalaştığı belirlendi. Tedavisi devam eden dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmasına bizzat katılarak takip eden AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, "Kırıkkale ekibinden dağcı Mehmet Dim adlı vatandaşın kalp krizi geçirdiği yönde bize bilgi geldi. Biz arkadaşlarımızla birlikte olay yerine gittik. Ancak sonradan gelen haberlerde vatandaşın kalp krizi değil, kan şekerinin düştüğü, bu yüzden rahatsızlandığı söylendi. Arkadaşlarımız aldı, şu an ambulansa yerleştirildi. Hastaneye kaldırılacak tedavisi yapılacak" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tebliğciler yine pavyonda! "Hesap" üzerinden ikna etmeye çalıştılar
img

Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
img

Tazminat istedi! Aliyev, Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti

Son Dakika Haberleri

Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ? Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Uşak okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Uşak Valiliği)? Antalya okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Antalya Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Denizli Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Kilis okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kilis Valiliği)? Gaziantep okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Gaziantep Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.