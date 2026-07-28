Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf G. (74) idaresindeki 11 SB 716 plakalı traktör, Balçıkhisar köyünden Osmaneli istikametine seyir halindeyken, traktörde yolcu olarak bulunan eşi Kibariye G. (73) bir anlık dengesini kaybederek traktörden düştü. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Sol omzundan yaralanan Kibariye G., ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı