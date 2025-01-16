Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkes'te geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Haraç Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine haraç istemek amacıyla silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli, adli işlemler için mahkemeye sevk edildi. Olay sonrası polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak adliyeye gönderdi.

Haraç şüphelileri adliyede

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine haraç alamadıkları için silahla ateş açtığı öne sürülen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, dün sabah saatlerinde, ikinci el ev eşyası satan bir iş yerine gelen şahıslar, Nizam Güvendik'ten haraç istedi. Şahıslarla Güvendik, arasında tartışma çıktı. Daha sonra şahıslar olay yerinden ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra bir otomobille tekrar gelen 4 kişi dükkana 10 el ateş etti. Açılan ateş sonrası iş yeri ve üst katındaki ev zarar görmüştü.

Olay sonrası Kozan Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gerçekleşen çalışmada polis ekipleri kısa sürede İmamoğlu ilçesinde tüfekle birlikte şüphelilerden D.T.S. ve A.S.'yi yakaladı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haraç Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
img

Ateşkes'te geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
img

Hemen açıklama geldi! Icardi ve sevgilisi Galatasaray'ı karıştırdı
img

Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.