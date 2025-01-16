Haraç Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine haraç istemek amacıyla silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli, adli işlemler için mahkemeye sevk edildi. Olay sonrası polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak adliyeye gönderdi.
Haraç şüphelileri adliyede
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine haraç alamadıkları için silahla ateş açtığı öne sürülen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, dün sabah saatlerinde, ikinci el ev eşyası satan bir iş yerine gelen şahıslar, Nizam Güvendik'ten haraç istedi. Şahıslarla Güvendik, arasında tartışma çıktı. Daha sonra şahıslar olay yerinden ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra bir otomobille tekrar gelen 4 kişi dükkana 10 el ateş etti. Açılan ateş sonrası iş yeri ve üst katındaki ev zarar görmüştü.
Olay sonrası Kozan Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gerçekleşen çalışmada polis ekipleri kısa sürede İmamoğlu ilçesinde tüfekle birlikte şüphelilerden D.T.S. ve A.S.'yi yakaladı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.