Haraç İsteyen Şahıslar İş Yerini Kurşunladı

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Antalya'da haraç isteyen kimliği belirsiz iki şahıs, olumsuz yanıt alınca işyerine kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan olmazken, işyerinde ve bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Haraç istedikleri işletmeyi 1 saat sonra kurşun yağmuruna tuttular

ANTALYA - Antalya'da bir süredir işyeri sahibinden haraç isteyen kimliği belirsiz 2 şahıs son gelişlerinde de olumsuz yanıt alınca işyerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda yaralanan olmazken, işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar oluştu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Ş. Ö.'ye ait bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde işyerine gelen kimliği belirsiz 2 şahıs işyeri sahibi Mehmet Ş. Ö.'den 3 milyon TL haraç istedi. Bir süredir işletmeye gelerek haraç istedikleri öğrenilen 2 şahıs Mehmet Ş. Ö.'den olumsuz yanıt alınca işyerinden ayrıldı. Bir süre işyerinin yakınlarında bekleyen ve uygun bir anı bekleyen şahıslar yaklaşık 1 saat sonra plakasız motosikletle tekrar gelerek işyerine kurşun yağdırdı.

Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı

Kimliği belirsiz şahısların silahından çıkan kurşunlar işyerinin camına ve o sırada yol üzerinde park halinde bulunan S. S.'ye ait araca isabet etti. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken olayda yaralanan olmadı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve kısım ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, işyerine ait güvenlik kameralarına inceleyen ekipler kimliği belirsiz şahısların yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Öte yandan şahısların sokak girişinde beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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