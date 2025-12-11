Haberler

Almanya'da 2 günde 3 camiye saldırı

Almanya'da 2 günde 3 camiye saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Hannover kentinde DİTİB ve IGMG'ye ait üç camiye yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Camların camları kırıldı ve duvarlara İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması yazıldı. Cami dernekleri güvenlik güçleriyle irtibata geçti ve faillerin bulunması talep edildi.

Almanya'nın Hannover kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı üç ayrı caminin camları kırılırken, duvarlara İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması olan IDF yazısı yazıldı.

Almanya'da camilere yönelik saldırılar sürüyor. Almanya'nın kuzeyindeki Hannover kentinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iki gün içinde 3 camiye saldırı gerçekleştirdi. Hafta başından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İlim İrfan Camisinin camları kırıldı, DİTİB Hannover Merkez Camisi ile İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Ayasofya Camii'nin dış cephelerine sprey boya ile İsrail'i destekleyen yazılar yazıldı. Ayrıca cami duvarlarına İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması olan IDF yazısı yazıldı.

Cami dernekleri güvenlik güçleriyle irtibata geçti

Saldırıların ardından cami dernekleri güvenlik güçleriyle irtibata geçerek fail veya faillerin bulunmasını talep etti. Türk resmi makamları da Türk cami ve derneklerinin güvenlik önlemlerinin artırılması için girişimde bulundu.

"Hannover'de İslam düşmanı ve ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya camilere yönelik saldırılara tepki gösterdi. Sırakaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hannover'de iki günde üç ibadethaneye yapılan İslam düşmanı ve ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yetkililer ibadethanelerin güvenliğini sağlamalı ve failleri derhal adalete teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

Hannover'de camilere yönelik saldırılara ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?

Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
title