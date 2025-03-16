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Hamile Suç Makinesi Tutuklandı

Hamile Suç Makinesi Tutuklandı
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Bayrampaşa'da 189 suç kaydı bulunan Ceylan Çiçek, hamileliği sebebiyle defalarca ertelenen cezalarının ardından 14. çocuğuna hamile olduğu dönemde bir suç işleyerek tutuklandı. Daha önceki suçları nedeniyle toplamda 472 yıl hapis cezası bulunan Çiçek, son operasyonda yakalandı.

Bayrampaşa'da 189 suç kaydı, 472 yıl hükümlü ertelenmiş hapis cezası bulunan ve işlediği her suçta hamileliğini öne sürerek suçtan kurtulmaya çalışan kadın düzenlenen son operasyon sonrası tutukladı. Suç makinesi kadının 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.

Bayrampaşa'da, 16 Ocak tarihinde bir evin soyulmasının ardından ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce hırsızların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 51 ayrı iş yeri, toplu taşıma araçları, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi görüntüleri tek tek incelendi.

Polisi görünce camdan atlamak istedi

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (18) olduğu belirlendi. Hamile olduğu da ortaya çıkan Çiçek, gözaltı işlemi için ekiplerin adresine geldiği sırada, camdan atlamaya kalktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yara almadan kıskıvrak yakalanan Çiçek, gözaltına alındı.

472 yıl hükümlü ertelenmiş hapis cezasının bulunuyor

Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Çiçek'in suç dosyası kabarık çıktı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, 189 suç kaydının ve 23 ayrı dava dosyasında hakkında arama kaydının bulunması, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 472 yıl hükümlü ertelenmiş hapis cezasının bulunması dikkat çekti.

14. çocuğuna hamile kadın suç işledikten sonra hamileliğini koz olarak kullandı

Suç makinesi Ceylan Çiçek'in karıştığı olaylarda hapse mahkum edilse de, hamilelik gerekçesiyle cezaları ertelendi. Ertelenen cezalar sonrası suç işlemeye devam eden ve gözaltına alındığında hamile olduğu belirlenen Çiçek, son karıştığı olayda hapis cezasından kurtulamadı. Hamileliğini koz olarak kullanan şüphelinin 13 çocuğunun olduğu ve 14. Çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan Çiçek, 23 Şubat'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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