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Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi

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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul'a sevk edildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Haluk Levent hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul'dan İzmir'e gittiği belirlenen Haluk Levent Bursa Otobanı'nda Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne getirilen sanatçı sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi. Polis geniş güvenlik tedbiri alırken o anları sadece İhlas Haber Ajansı görüntüledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı
Haberler.com
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