Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarpıp ezdiği 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarpıp ezdiği 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Kaza 18.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut Sokak sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde Necmi Uysalyönetimindeki 16 M 06001 plakalı özel halk otobüsü, bisikletiyle sokakta seyir halinde olan 8 yaşındaki Enes Kaplan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuğun, üzerinden otobüs geçti. Kazanın ardından olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Kazayı gören vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle izlediler. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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