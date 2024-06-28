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Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen genci can simidiyle kurtardılar

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Haliç Metro Köprüsü üzerinde bilinmeyen bir nedenle denize düşen genç, tur teknesinin kaptanı tarafından can simidiyle kurtarıldı. Olay sonrasında genç hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haliç Metro Köprüsü üzerinden bilinmeyen bir nedenle denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı can simidiyle kurtardı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen genç, çırpınarak yardım istedi. Gencin çırpındığını gören tur teknesinin kaptanı tekneyle yardıma koştu. Can simidini denizde çırpınan gence atan kaptan, deniz polisinin de yardımıyla genci tekneye aldı. Tekneyle karaya çıkarılan genç, sahilde bekleyen ambulansa alınarak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Denize düşen gence can simidi atarak kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu,

"Oradan gelirken deniz polisi geldi oraya. Polisler, biri denize atladı mı dedi? Ben de görmediğimi söyledim. Sonra polisler ileriye doğru gitti. Polisler de arıyordu tabi, polisler de görmedi onu. Sonra ben karşımda gördüm onu tam köprünün ayağında ışığa doğru gördüm. Denizde eli havada duruyordu köprünün dibinde. Doğru gittim karşıya, çocuğu almaya. Can simidim burada hazır zaten, daha önce çok böyle adam kurtardığım için, can simidim hep hazır duruyor burada. Attım ona can simidini, yüzerek geldi, titriyordu zaten, yukarı çıktı buraya. Şuuru yerindeydi yalnız, durumu iyiydi. Ambulans geldi, deniz polisi de geldi tabi. Deniz polisinin yardımıyla. Deniz polisi olmasaydı çıkaramazdık" dedi.

Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Haliç Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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