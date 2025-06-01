Halfeti gezisi kabusa dönüştü: 6 yaralı

Halfeti gezisi kabusa dönüştü: 6 yaralı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine geziye gidenlerin bulunduğu araç kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 3'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Halfeti gezisi kabusa dönüştü : 6 yaralı

Halfeti gezisi hastanede son buldu

Geziye giden kadın ve çocuklar kabusu yaşadı

ŞANLIURFA - Gezmek için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gidenlerin içerisinde bulunduğu aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3'ü kadın, 3'ü de çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 13'üncü kilometresinde yaşandı. Kübra G.'nin kullandığı 16 PM 249 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Şarampole devrilerek takla atan aracın sürücüsü ile birlikte geziye gittikleri 2'si kadın, 3'ü ise çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapanların gezmek için Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'ye gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa
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