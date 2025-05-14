Halfeti'de Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Halfeti'de patpat şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tarım aracı patpatın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Özkan'ın kullandığı patpat motoru, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları kontrollerde araçta bulunan sürücünün eşi Şemsiye Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.