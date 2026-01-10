Haberler

Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonun ardından güvenlik çalışmaları yürütülüyor

Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonun ardından güvenlik çalışmaları yürütülüyor
Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde güvenlik güçleri ile SDG arasındaki çatışmaların sonrasında terör örgütünün geride bıraktığı patlayıcı düzeneklerin temizlenmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Ordu mühendislik birimleri, mayın temizleme faaliyetleri yürütecek.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmaların ardından bölgede örgüt tarafından geride bırakılan patlayıcı düzeneklerin temizlenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonların ardından bölgede kontrolün sağlanmasıyla güvenlik çalışmalarının başladığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, orduya bağlı mühendislik birimlerinin örgütün geride bıraktığı mayınları temizleme ve ticari alanları güvenli hale getirmek üzere faaliyetler yürüttüğünü bildirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, roketatar mühimmatlarının yanı sıra park halindeki araçların altına, sivil yerleşim yerlerinin yakınlarına yerleştirilen patlayıcı düzeneklere ilişkin görseller yer aldı.

"SDG, İran menşeli İHA'lar kullandı"

Suriye Ordu Operasyon Odası, terör örgütü SDG'nin Halep'teki camilere ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 10'dan fazla İran menşeli insansız hava aracı (İHA) kullanıldığının tespit edildiğini, ordunun ise bu saldırılara karşılık örgütün ağır silah mevzilerini imha ettiğini açıkladı. Gelişmeler üzerine Halep Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik önlemleri gerekçesiyle uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan bölgedeki kaynaklar ve bazı Suriye medya organları, teslim olan örgüt üyelerinin otobüslere bindirilerek, bölgeden tahliye edildiğini iddia etti. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
