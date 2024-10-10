Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu

Türkiye katledilen kadınlar, Narin ve Sıla bebeğin ölümüyle çalkalanırken korkunç bir iddia ortaya atıldı. Tekirdağ, Çorlu ve İstanbul'da haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumulduğu ve bunlar sağlık çalışanlarının payı olduğu öne sürüldü. Anlaşmalı hastanelerde, 112 Acil Servis çalışanları, doktorlar ve hemşirelerin kurduğu plan, küvezde gereksiz yere 14 gün tutulan bebeklerin ölümüyle sonuçlandı. 25 sağlık çalışanının tutuklandığı skandal olayda, toplam 12 bebeğin yeterli beslenemediği ve vitaminsiz kaldığı bu yüzden de hayatlarını kaybettiği raporlarla kanıtlandı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir annenin feryadıyla birlikte harekete geçti. Yeni doğum yapan bir annenin, bebeğinin 14 gündür kendisine gösterilmediği ve süt veremediği iddiasıyla şikayetçi olması, korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Sağlıklı olan bebeğinin birden yoğun bakıma alınmasıyla tedirgin olan ailenin şikayeti incelemeye alınınca Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlk Sağlık Müdürlüğü yaptıkları araştırmada doktorlar ve sağlık çalışanlarından oluşan bir çete olduğu öğrenildi.

Hastanede kalmaması gereken bebeklerin, yoğun bakım üniteleri dolsun ve günlüğü 8000 TL sigortaya fatura edilebilsin diye 14 gün boyunca yatırıldığı tespit edildi.

Bu doktorların ve çetenin 1 milyarın üzerinde haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Bu paranın sağlanması için toplam 12 çocuğun, ihmal edilerek ölümüne neden olunduğu raporlar sonucu ortaya çıktı.

Teçhizatları yeterli, doktor ve hemşire bulunan başka hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboşken çeteyle bağlantılı, yetersiz hatta doktor bile bulunmayan hastanelerin dolup taştığı tespit edildi.