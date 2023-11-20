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Hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda firari hükümlü E.G. yakalandı ve cezaevine gönderildi.