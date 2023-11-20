Haberler

Hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

,
Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda firari hükümlü E.G. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.???????

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????????????

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Hatay Güvenlik Ceza Hukuk 3. Sayfa Haberler

title