Hakkari-Van Karayolunda Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında, İran plakalı bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dikiliaş köyü civarında gerçekleşti.

İran plakalı bir tır ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hakkari-Van karayolu uzun süre trafiğe kapalı kalırken, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
