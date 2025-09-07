Haberler

Hakkari Şemdinli'de Orman Yangını Korkuttu

Hakkari Şemdinli'de Orman Yangını Korkuttu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuya neden olurken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Derya köyüne yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, vatandaşlar alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Zorlu arazi şartları nedeniyle yetersiz kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ

