Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Yağışlar Sonrası Yola Kaya Düşmesi

Hakkari'de Yağışlar Sonrası Yola Kaya Düşmesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle dağdan kopan kayalar, Van-Hakkari-Çukurca kara yoluna düştü, bir araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücüler, yağışlı havalarda can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek önlem alınması çağrısında bulundu.

Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle dağdan kopan kayalar Hakkari- Çukurca kara yoluna düştü.

Hakkari'de iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Van-Hakkari-Çukurca kara yoluna kaya parçaları düştü. Kayaların düşmesi sonucunda bir araçta maddi hasar oluşurken, can kaybının olmaması sevindirdi. Yola düşen kaya parçalarını temizleyen sürücüler, yağışlı havalarda zaman zaman ölümle burun buruna geldiklerini belirterek ilgili kurumların önlem alması gerektiğini ifade ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hava Durumu Güvenlik Çukurca hakkari 3-sayfa Ulaşım Yaşam Van

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorunun çözümü için adım atıldı

 Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });