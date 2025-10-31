Hakkari'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakaları öğrenilmeyen bir kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakaları öğrenilmeyen kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık çalışanları, ilk müdahalesinin ardında yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa