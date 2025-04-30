Hakkari'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Samanlı köyü mevkiinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa