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Hakkari'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Samanlı köyü mevkiinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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