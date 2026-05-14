Şemdinli'de minibüs yoldan çıktı: 3 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Karaağaç köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Şefik Onay yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü Onay ile araçtaki Osman Kaplan ve Berivan Dündar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

