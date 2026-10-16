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Hakkari’de otomobil tabelaya çarptı: 1 yaralı

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Hakkari’de otomobil tabelaya çarptı: 1 yaralı
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Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesi’nde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki tabelaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki tabelaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi. Kazada otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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