Hakkari'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangınının hızlı ve koordineli müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınla ilgili söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri alındı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili, "Yangın, tüm birimlerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alınmış, söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde çıkan yangınla ilgili soyal medya hasaplarından yaptığı açıklamada, "Şemdinli ilçemize bağlı Öveç köyü Karaağaç mezrasında akşam saatlerinde meşelik alanda örtü altı yangını şeklinde başlayan orman yangını, ilgili tüm birimlerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alınmış, söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Oluşan dumandan vadi içindeki evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın etkilenme ihtimaline karşı yerleşim yeri sakinleri kamu misafirhanelerine ve akrabalarının yanlarına yönlendirilmiş, geceyi güvenli şekilde geçirmeleri sağlanmıştır. Yerleşim yerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; orman, itfaiye, jandarma, güvenlik korucularımız ve iş makineleri bölgede görevlendirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına fedakarca müdahale eden köylülerimize ve görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum.Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

