Üye Girişi
Haberler

Hakkari diken üstünde! Kentte olaylar çıktı, polis amiri başından yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını protesto eden kalabalıkla polisler arasında olaylar çıktı. Bir polis amiri başından yaralandı.

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alınması ve yerine vekaleten Hakkari Valisi Ali Çelik'in atanmasının ardından başlayan protestolarda tansiyon yükselmeye devam ediyor. Çıkan olaylarda bir polis amiri başından aldığı darbe sonucu yaralandı.

ÇOK SAYIDA KENTTE EYLEMCİLER SOKAĞA ÇIKTI

Akış'ın görevden alınmasının ardından pek çok kentte toplumsal olaylar çıktı. Sokağa çıkan eylemciler polisle karşı karşıya geldi. Iğdır, Tunceli, Muş, Ağrı, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Hakkari'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin geçici süreyle yasaklandı.

Hakkari'de olaylar çıktı: Polis amiri başından yaralandı

POLİS AMİRİ BAŞINDAN YARALANDI

Bugün aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bulunduğu kalabalık çarşı merkezinde yürüyüş yapmak üzere toplandı. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalıkla polis arasında olaylar çıktı. Polis ekipleri gruba gazla müdahale ederken olaylarda bir polis amiri ise başından aldığı darbe sonucu yaralandı. Kentte çıkan gerginlik devam ediyor.

Hakkari'de olaylar çıktı: Polis amiri başından yaralandı

Hakkari'de olaylar çıktı: Polis amiri başından yaralandı

Hakkari'de olaylar çıktı: Polis amiri başından yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Sıddık Akış Hakkari Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi

TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title