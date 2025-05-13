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Hakkari'de Servis Aracı Devrildi: 7 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Hakkari'de Servis Aracı Devrildi: 7 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
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Hakkari Şehit Yarbay Mesut Kuru İlk ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan minibüs, kaygan yolda devrildi. Bir öğrencinin ayağında kırık şüphesi bulunurken, diğer 6 öğrenci ve sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Hakkari Şehit Yarbay Mesut Kuru İlk ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan servis aracı devrildi.

Demirli mezrasından temel eğitim öğrencilerini taşıyan Ömer Bozkurt yönetimindeki 30 K 0155 plakalı minibüs, Hakkari-Van yolu üzerindeki Ormancık mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan 7 öğrenciden birinin ayağında kırık şüphesi olduğu belirtilirken, diğer 6 öğrenci ile araç sürücüsü ise tedbir amaçlı Hakkari Devlet Hastanesinde kontrol altına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ve sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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