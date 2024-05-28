Hakkari'de meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında, ikinci kaza ise Yüksekova-Van kara yolu üzerinde meydana geldi. Yaşanan her iki kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardında Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ