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Hakkari'de Dağdan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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Hakkari'nin Üzümcü köyünde dağa çıkan 3 kişiden biri, dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti. Erol Günay isimli gencin cenazesi AFAD ekipleri tarafından alındı. Diğer 2 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Hakkari'de dağdan düşen genç hayatını kaybetti

HAKKARİ - Hakkari'nin Üzümcü köyünde dağa çıkan ve dengesini kaybederek düşen bir genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Hakkari'ye bağlı Üzümcü köyünün dağlık bölgesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dağlık alana çıkan 3 kişiden biri metrelerce yükseklikten düştü. Hayatını kaybeden Erol Günay isimli gencin cenazesi AFAD ekipleri tarafından zorlu arazi şartlarında yapılan çalışmalarla alınırken, diğer 2 kişinin de yine AFAD ekipleri tarafından yara almadan kurtarıldığı belirtildi.

Günay'ın cenazesi Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, yetkililer ise özellikle kış aylarında dağcılık faaliyetlerinde daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Hakkari'de Dağdan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - 3.Sayfa
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