Hakkari'de Bahçedeki Yangın Korkuya Neden Oldu

Hakkari'de çeşitli malzemelerin depolandığı bahçede çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre, yangın, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını engelledi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bekledi. Tamamen söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ